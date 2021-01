Dal sito Juventus.com

"E’ un gennaio di fuoco quello che è entrato nel vivo per i bianconeri. Dopo aver segnato 7 gol in 2 partite nel 2021, non bisogna togliere il pedale dall’acceleratore: a Torino, domenica sera, arriva il Sassuolo, che benissimo sta facendo in questa stagione.



Ecco perché la squadra, di rientro da Milano, si è ritrovata in tarda mattinata alla Continassa: nel menu di giornata scarico per i protagonisti di San Siro, possessi palla e partitella per il resto del gruppo.



Gruppo che domani si ritrova al Training Center di nuovo al mattino."