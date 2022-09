Trionfo per il, un sonoro 5-1 in amichevole ai danni della. Due i bianconeri che figuravano in distinta, si tratta di Gleison. Per l'ex difensore del Torino l'intera partita in panchina, per quanto riguarda Danilo invece è stato in campo per l'intera partita schierato al centro della difesa e fornendo una buona prestazione.