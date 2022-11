Un avvio fin qui perfetto in termini di punti e di cinismo ha permesso alla Nazionale di Tite di trarre il massimo dalle prime due partite del Campionato del Mondo. Anche senza Neymar, il team verdeoro ha conquistato tre punti fondamentali per blindare la qualificazione agli ottavi di finale. Contro il Camerun potrebbe presentarsi l’occasione per provare un paio di rotazioni nella formazione titolare, compreso il potenziale utilizzo di Gleison. La difesa finora è stata solida e compatta, soprattutto imbattuta: secondo i traders di Betclic, è probabile che la porta brasiliana rimanga inviolata anche contro la selezione africana, con quota 1.76 (contro il 2.03 per il gol camerunese). In generale, assoluto favorito il Brasile in questo match. La vittoria per Alex Sandro e compagni è quotata 1.25, contro il successo del Camerun che va a 11.50; 6.15 la quota del pareggio.