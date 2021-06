Torna a brillare Neymar e torna a farlo anche il Brasile. Un gol e un assist, poi, per l'ex Milan Paquetà. Così la nazionale carioca ha ottenuto la sesta vittoria in sei incontri per le qualificazioni mondiali, ormai stabilendosi come capolista solitaria in un girone sempre complicato. Danilo e Alex Sandro hanno giocato titolari sulle fasce; in attacco, Gabriel Jesus - obiettivo bianconero - è stato il centravanti con Neymar, Firmino e Richarlison a supporto.