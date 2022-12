Ai microfoni della Rai il difensore dellae delGleisonha commentato la prestazione di questa sera contro il Camerun e il suo esordio Mondiale. Queste le sue parole:- "Non abbiamo sottovalutato la partita, sfortunatamente abbiamo perso nel finale e abbiamo fallito tante occasioni. Il calcio è questo: loro hanno avuto un’occasione e l’hanno sfruttata. Perdere non è mai una buona cosa, ma questo alza il livello per capire che certe cose non si possono fare"."Quest’anno è stato importante, ho fatto una grande annata. È merito mio, ringrazio Dio che sono qui".