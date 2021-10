Nella notte italiana, il Brasile ha impattato per 0-0 con la Colombia in una gara di qualificazione ai prossimi Mondiali. Una gara che ha visto in campo Alex Sandro, che non ha potuto duellare sulla sua fascia col compagno di Juve Juan Cuadrado poiché quest'ultimo era squalificato.

A fine gara Sandro, nonostante il pari, ha commentato su Instagram con entusiasmo: "Il sogno continua". In effetti, dopo 9 partite vinte su 9 disputate, un pareggio è decisamente indolore.