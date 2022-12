Il giorno dopo l'eliminazione deldal Mondiale,ha rotto il silenzio sui social pubblicando un lungo messaggio. Ecco le parole dell'attaccante, connazionale dei bianconeri Danilo, Alex Sandro e Gleison Bremer: ". Mi ha paralizzato per 10 minuti e poi sono scoppiato a piangere senza sosta.. Abbiamo lottato fino alla fine e sono orgoglioso dei miei compagni perché l'impegno e la dedizione non sono mancati. Questo gruppo lo meritava, lo meritavamo noi, il BRASILE lo meritava. Ma non è stata quella la volontà di Dio!".E ancora: "Ogni sacrificio per sentire quell'affetto, ne è valsa la pena. Grazie a tutti per il vostro supporto alla nostra selezione. Purtroppo non ha funzionato... Farà male per molto, molto tempo.. Grazie per esserti preso cura di me. Onore e gloria sempre per te, indipendentemente dalle circostanze".