"Vittoria totale! Un'altra partita senza subire gol e un altro passo avanti verso il nostro grande obiettivo! Alla grande!"



Con un gol di Neymar in apertura e uno di Paquetà in chiusura, il Brasile ha liquidato con un secco 2-0 il Paraguay nelle qualificazioni ai Mondiali 2022. I due terzini della Juventus, Alex Sandro e Danilo, hanno celebrato entrambi su Instagram questa vittoria. Le parole riportate in alto sono quelle di Danilo, mentre Alex Sandro si è limitato alle fotografie. La nazionale brasiliana si sta comportando alla grande per ora.