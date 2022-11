Quella più chiacchierata è sicuramente la destra di, tra gli uomini più attesi in questoin Qatar. C'è un'altra caviglia, però, che tiene banco nel ritiro del, ed è quella sinistra di. Sulla quale, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, filtra se possibile ancora più preoccupazione. Lesione legamentosa per il difensore della, che a differenza dell'attaccante del PSG non si è mai trovato a fare i conti con un problema di questo tipo e che pertanto naviga a vista sui tempi di recupero.Il suo obiettivo è quello di farsi trovare pronto dagli ottavi, in caso di qualificazione, ma potrebbe essere necessario un po' di tempo in più., ha scritto intanto Danilo sui social, chiaramente determinato a non farsi fermare proprio adesso, sul più bello. Dalla, dove la Selecao si è allenata prima di partire per il Qatar, la situazione è monitorata costantemente, non senza apprensione. Intanto alle 17.00 di oggi il Brasile tornerà in campo per la sfida contro la Svizzera, con l'intenzione di mettere in cassaforte il passaggio del turno. Danilo osserverà a distanza, scalpitando...