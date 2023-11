Non si è reso necessario l'impiego di Gleisonnella sfida in scena nella notte trae Colombia valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Il difensore dellaè rimasto in panchina per tutti i 90 minuti (più recupero), assistendo senza partecipare attivamente alla sconfitta per 2 a 1 della sua Nazionale. Un po' di riposo, dunque, per il classe 1997, che tornerà alla Continassa a pochissimi giorni dal big match contro l'Inter in cui sarà sicuramente tra i protagonisti.