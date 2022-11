Intervenuto direttamente in conferenza stampa, il ct del Brasile Tite ha rilasciato delle dichiarazioni anche sulle condizioni fisiche di Danilo e Neymar.'Penso che sia Neymar che Danilo continueranno a giocare questo Mondiale. Questa è la mia opinione, non posso addentrarmi in questioni mediche che non sono di mia competenza. Neymar ha subito più falli di chiunque altro nel primo turno del Mondiale, ha giocato da infortunato per diversi minuti e non ce n’eravamo accorti. Ad ogni modo, crediamo che potrà tornare a giocare qui in Qatar'.