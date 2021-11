Nell'analisi del successo del suocontro la, il ctha citato direttamente anche la Juventus. Lo ha fatto quando ha analizzato la prestazione dei due bianconeri,: "Quando abbiamo avvicinato Paquetà a Neymar abbiamo avuto un buon possesso, ma pochi spazi per gli inserimenti. Nel secondo tempo siamo cresciuti, anche grazie ad Alex Sandro e Danilo che proprio come succede nella Juventus costruiscono l'azione a volte come terzi di difesa, a volte come giocatori più avanzati. Così facendo abbiamo portato Paquetà più dentro il campo e allargato il gioco".