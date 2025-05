AFP via Getty Images



Brasile, i convocati di Ancelotti

Allison, Bento, Hugo Souza;

Difensori: Alexsandro, Beraldo, Marquinhos, Léo Ortiz, Danilo, Alex Sandro, Carlos Augusto, Wesley, Vanderson;

Centrocampisti: Andreas Pereira, Bruno Guimaraes, Andrey, Casemiro, Éderson, Gerson;

Attaccanti: Estevao, Antony, Gabriel M., Matheus Cunha, Vinicius Junior, Raphinha, Richarlison.

Prime convocazioni peL'ormai ex allenatore del Real Madrid ha diramato la lista ufficiale per i prossimi impegni della nazionale che affronterà Ecuador e Paraguay nelle gare valide per la qualificazione ai Mondiali 2026. Ancelotti ha deciso di convocare i due ex Juventus, ovvero Alex Sandro e Danilo, che giocano ora nel Flamengo. Tra i giocatori in Serie A, presenti Carlos Augusto e Ederson. Non c'è Douglas Luiz.