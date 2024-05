Dorival, CT del Brasile, ha annunciato la lista dei convocati per la Coppa America, composta da 23 giocatori. Tra i non convocati ci sono. Ecco l'elenco completo:: Alisson, Ederson, Bento: Danilo, Yan Couto, Beraldo, Militão, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Arana, Wendell: Andreas Pereira, Bruno Guimarães, Douglas Luiz, João Gomes, Paquetá, Endrick: Evanílson, Martinelli, Raphinha, Rodrygo, Savinho, Vinicius Jr.non è stato incluso nella lista dei convocati per la Coppa America. Nonostante le sue prestazioni di spicco in Serie A, probabilmente il CT Dorival Junior ha optato per altri difensori che ritiene più adatti al suo progetto di squadra per il torneo. Potrebbero essere stati considerati diversi fattori nella decisione, tra cui la forma fisica, la tattica di gioco e la compatibilità con il resto della squadra.