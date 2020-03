È tempo di convocazione per le Nazionali che a fine marzo saranno impegnate nelle gare di qualificazione ai Mondiali del 2022 che avranno luogo in Qatar. Il commissario tecnico del Brasile Tite ha diramato la lista dei convocati per le partite del 28 marzo e primo aprile contro Bolivia e Perù: presenti i due terzini bianconeri Danilo e Alex Sandro. Tra le conoscenze della Serie A ci sono molti ex, tra cui Dani Alves (Juve), Marquinhos (Roma), Thiago Silva (Milan), Coutinho e Gabigol (Inter). Sotto la lente di ingrandimento Gabriel Jesus, accostato ai bianconeri come obiettivo di mercato.