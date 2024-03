È dovuta a un infortunio la convocazione in extremis di Gleisonda parte del. Inizialmente, infatti, il difensore dellanon era stato chiamato dal CT della Selecao Dorival Junior, che ha deciso di puntare su di lui solo oggi per via di un problema fisico occorso a, pari ruolo dell'Arsenal. L'ex Torino, quindi, si unirà a Danilo per i prossimi impegni della Nazionale verdeoro, mentre rimarrà alla Continassa Alex Sandro. Tredici, in totale, i giocatori bianconeri convocati dalle rispettive selezioni per questa prima sosta del 2024.