Il difensore brasiliano della Juventusha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Croazia. Queste le sue parole:"Ho cambiato ruolo per parecchio tempo quando ero al Manchester City. Questo è successo anche alla Juventus da qualche anno. Il segreto del successo in Nazionale, e nostra capacità di trasformare gli schemi tattici, credo sia la disponibilità dei giocatori che rende tutto più facile"."In che ruolo giocherò contro la Croazia? C'è da aspettare il rientro di Alex Sandro oggi, spero possa essere arruolabille. Io invece, sono disponibile, sto bene. Per quanto riguarda giocare a destra, a sinistra o in mezzo alla difesa, non mi importa. L’ho mostrato diverse volte. Per me è qualcosa di naturale. Penso che nei prossimi anni sarò al centro della difesa, dove mi sono divertito di più. Ma l’allenatore prenderà sicuramente la decisione migliore"."Adesso l’attenzione è volta alla Croazia, alla rifinitura di oggi e alla gara di domani. Una competizione di questo livello non concede il privilegio di pensare molto oltre la prossima partita. La Croazia ha segnato cinque gol e ne ha subiti due finora. Se non sbaglio, in sei partecipazioni alla Coppa, ha raggiunto una finale e tre volte i quarti di finale. Ha giocatori del calibro di Modric, Kovacic, Perisic, Brozovic, abituati a prendere grandi decisioni. Sarà una partita che richiederà il massimo della concentrazione e dell’impegno".