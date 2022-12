Ci sono due rientri importanti per il Brasile nel match contro la Corea del Sud, valido per i quarti di finale del Mondiale. Tornano infatti tra i titolari sia Neymar che il giocatore della Juve, Danilo. Entrambi avevano saltato le ultime due partite per infortunio.: Alisson; Militao, Marquinhos, Thiago Silva, Danilo; Casemiro, Paqueta; Raphinha, Neymar, Vinicius; Richarlison.): Kim Seung-Gyu; Kim Moon-Hwan, Kim Min-Jae, Kim Young-Gwon, Kim Jin-Su; Hwang In-Beom, Jung Woo-Young; Hwang Hee-Chan, Lee Jae-Sung, Son Heung-Min; Cho Gue-Sung