Buona fortuna a Alex Sandro e @Cuadrado





Brasile e Colombia si affronteranno alle 2.30 italiane per un'amichevole di lusso. Al centro della scena, sponda bianconera, ci saranno senz'altro Alex Sandro e Cuadrado, uno contro l'altro: così, la Juventus ha voluto dedicargli un tweet di in bocca al lupo per i due compagni, eccezionalmente avversari.