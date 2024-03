"Molto felice di essere convocato, il miglior regalo del mondo". Esulta Gleisonper la convocazione nellabrasiliana, arrivata last minute per via dell'infortunio patito dal difensore dell'Arsenal Gabriel. Insieme a lui ci sarà anche Danilo, un altro dei tanti giocatori della Juventus che hanno risposto alla chiamata delle rispettive selezioni per gli impegni internazionali previsti durante questa prima sosta del 2024. Bremer, come anticipato, ha accolto la notizia in maniera decisamente positiva, festeggiando con un post sul suo profilo Instagram.