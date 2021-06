Come spesso accaduto anche nella Juventus, nella nazionale brasiliana impegnata nel match delle qualificazioni ai Mondiali 2022 contro l'Ecuador, i terzini Danilo (a destra) e Alex Sandro (a sinistra) hanno giocato insieme per tutti i 90 minuti più recupero. Il Brasile ha vinto 2-0 grazie al gol di Richarlison nel secondo tempo e al rigore trasformato da Neymar allo scadere. Una partita senza particolari pericoli per i due juventini, che hanno festeggiato il successo pubblicando su Instagram la foto di squadra pre-gara. Entrambi con lo stesso messaggio: "Avanti insieme!"



Saranno insieme anche nella prossima stagione nella Juve?

Nel frattempo, il loro compagno di club e di reparto Juan Cuadrado era stato tra i protagonisti della vittoria per 3-0 della Colombia sul Peru.