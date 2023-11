La reacción de Di María al lanzarle agua.



Los jugadores argentinos se enfrentaron a aficionados brasileños mientras se retiraban del campo.pic.twitter.com/jj1I2gQpAs — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 22, 2023

Dopo quasi 24 ore, continua a far discutere quanto successo in Brasile-Argentina, con gli scontri tra tifosi dell'e la polizia, con partita posticipata di mezz'ora e polemiche successive. "El Chiringuito TV" ha mostrato sui social un video in cui Angel Di Maria, uscendo dal terreno di gioco ha sputato verso i tifosi di casa. Un gesto che potrebbe costare una lunga squalifica all'ex Juve.