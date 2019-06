La Juventus ha raccontato le prestazioni dei propri protagonisti ieri sera in Nazionale, tra Brasile e Italia Under 21. Ecco il comunicato a riguardo:



"Il Brasile supera la prima fase della Copa America, battendo nella notte per 5-0 il Perù e qualificandosi primo nel girone con 7 punti.



Un match risolto nel giro di mezz'ora grazie alle reti di Casemiro, Firmino ed Everton (12'. 19' e 32'). Nella ripresa (in campo anche Alex Sandro), il Brasile arrotonda lo score, grazie alle reti di Dani Alves e Willian, al 53' e al 90'.



In Italia, potrebbero non bastare agli Azzurri le tre reti di Barella, Cutrone e Chiesa, segnate ieri sera a Reggio Emilia contro il Belgio. Passa come prima del girone, nell'Europeo Under 21, la Spagna, che segna 5 gol alla Polonia: l'unica speranza azzurra è qualificarsi come migliore seconda, ma bisogna attendere gli altri gironi".