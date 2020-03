La situazione coronavirus sta avendo anche effetti inevitabili sul calcio per quanto riguarda le date dei campionati e delle competizioni internazionali. Ma le società risentiranno il contraccolpo anche a livello economico, quello che verrà sarà un mercato diverso rispetto a quello degli ultimi anni. A spiegarlo è l'agente Giovanni Branchini, che a La Gazzetta dello Sport ha fatto un esempio concreto su cosa può succede: "Se Juve e Barcellona sono in condizioni critiche, devono salvarsi cedendo un pezzo pregiato, magari cresciuto nel vivaio, e che ha un basso valore a bilancio ma un grande valore di mercato. Quindi: Del Piero al Barcellona e Iniesta alla Juve, tanto per capirci. Oggi un’operazione del genere sarebbe possibile".