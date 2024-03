Dalle parole diche ha sempre confermato la volontà di proseguire con Massimiliano Allegri, a quelle del tecnico livornese e di Giovanni Branchini, che hanno dato molte meno certezze su quale sarà il futuro dell'allenatore. Da parte della società c'è evidentemente la necessità di concentrarsi solo sul campo e il finale di stagione che attende la Juve. Da parte di Allegri invece, oltre al calcio giocato, l'attesa è quella di capire se il club vuole ancora affidarsi a lui per la prossima stagione e in generale per il futuro. La distanza però, nelle parole, c'è, e nei fatti?Le dichiarazioni dell'agente di Allegri hanno fatto rumore soprattutto sui social: "Voglio vedere come potrebbero non essere soddisfatti, ma con questa proprietà può succedere di tutto". Ma nell'intervista rilasciate a Radio Deejay c'è anche un riferimento all'importanza delle società nel calcio con un focus sul Napoli della passata stagione: "Dietro una squadra che fa bene c'è sempre un'ottima società, il contrario non accade mai. Forse l'unica eccezione è il Napoli dell'anno scorso". E nel Napoli dell'anno scorso, che ha vinto il campionato, oltre adovviamente, l'uomo forte dentro la società era Cristiano Giuntoli, ovvero l'attuale responsabile della Juventus, che, avrà il compito, insieme agli altri componenti della dirigenza, di decidere se continuare con Allegri oppure cambiare.