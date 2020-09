9









Giovanni Branchini, in diretta su Radio DeeJay, lancia la bomba di mercato: "Il centravanti della Juve? Non è nessuno di quelli che avete nominato. Non è Kean, non è Suarez, non è Dzeko, non è Cavani. Kean è però un discorso a parte, anche di numeri. Credo che la Juve punterà sul ritorno di Morata".



I GIOVANI - "I giovani in rosa per completare la rosa? Facciamo l'esempio del Barcellona, che compra Griezmann e Dembelé e non li fa giocare per mettere Ansu Fati. Non è proprio così. Noi non siamo i più virtuosi, caricando le rose di giocatori importanti per valore e storia, andiamo a soffocare quello di cui abbiamo bisogno, ci sarebbe bisogno un rimpasto totale di giovani a cui non dobbiamo dare così tante responsabilità. Ho visto ieri la nazionale e ho ricordato tutti gli articoli letti, si pensava potesse vincere l'Europeo. Non è giusto verso chi legge e ascolta, ma anche verso questi ragazzi: queste responsabilità fanno diventare più difficile la crescita. Anche chi ha potenzialità non riesce ad esprimersi. Rincorrere il bilancio fa sì che il problema s'ingigantisca, ogni passaggio aumenta di dimensione il problema".