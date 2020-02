, agente di Massimiliano Allegri, ha parlato a Gr Parlamento commentando il futuro del suo assistito ma anche l'avvicinamento di Guardiola alla Juve: "In un momento di difficoltà non sarà Guardiola a dire 'me ne vado', non gli appartiene. Sarebbe diverso se fosse il City a dirgli che sono cambiati i programmi e gli obiettivi, ma non sarà mai lui a porre condizioni al club".