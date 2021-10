Giovanni, noto agente italiano, ha parlato alla Gazzetta dello Sport: "Qualcuno ha voluto vedere delle ombre, in realtà il confronto gli ha permesso di andare al sodo e essere sempre più efficace. È vero che si era fatto apprezzare all’Europeo, ma perché il valore di mercato salga davvero occorre resistere sull’onda della notorietà. E Federico sta dimostrando di poter reggere le pressioni. Il mercato è in crisi, ma si cercano affannosamente gli eredi di Ronaldo e Messi: invano. Purtroppo i grandi club non producono più campioni come una volta e spesso ci ritroviamo a vedere meteore strapagate. E i i club spendono a seconda del momento. Mbappé fu pagato 180 milioni e ora può andar via a zero... Capita. Chiesa sta facendo una strada tutta sua di crescita vera. Vale 100 milioni? Perché no".