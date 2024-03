Il futuro di Massimilianocontinua a essere oggetto di speculazioni mentre il numero delle partite in calendario si riduce. Il tecnico livornese, che ha un contratto in scadenza nel 2025, si trova in attesa di un chiarimento da parte della dirigenza della Juventus. «Che sia chiaro a tutti, il club non mi ha ancora detto nulla sul futuro. Quando avranno deciso, mi faranno sapere», ha dichiarato Allegri prima della partita contro il Napoli.Anche il suo agente, Giovanni, ha espresso un concetto simile, ma con toni più decisi. Durante il pre-partita di Napoli-Juventus, il direttore tecnico bianconero, Cristiano Giuntoli, ha replicato: «In settimana non è cambiato niente. Allegri ha ragione, siamo molto concentrati sul presente e a tempo debito ci metteremo seduti con lui per programmare il futuro insieme. Siamo molto contenti di quello che sta facendo quindi andiamo avanti senza nessun problema».Dopo la partita, Allegri è tornato sull'argomento: «Ogni anno, che vada bene o male, in questo periodo c’è il dilemma Allegri. Ma il problema Allegri non esiste…». E con una battuta finale durante lo studio di Dazn: «Branchini ha detto che con questa società può succedere di tutto per il mio futuro? Se volete sapere cosa intendeva dire, invitatelo lì da voi…».