Giovanni Branchini, a Sky Sport, rivela il mercato della Juve e non solo.



NUOVO MERCATO - "Se guardi quanti giocatori dalla Premier, ti smentisci. Non arrivano i giocatori di primo livello. Lo sforzo editoriale di tutti dev'essere quello di mantenere alta l'attenzione. La realtà è un po' diversa: non c'è grande entusiasmo, non c'è grande morale. Gli stadi si sono richiusi. La Germania ha chiuso gli stadi, tranne l'Inghilterra che non ha limitazioni, le altre nazioni sono depresse. Lo vediamo con i giocatori che portiamo, da lì si innescano polemiche su tante cose".



AZMOUN - "Azmoun ha qualità. Non ho informazioni dall'interno, ma non sono sicuro che sia la tipologia che possa interessare alla Juventus. Credo che possa cercare, a seconda del mercato in uscita, o un centravanti d'area di rigore o un centrocampista con un'uscita di un altro centrocampista. Il livello non lo discuto, è interessante e fa da anni bene. Non l'ha mai fatto in squadre di primo piano e in campionati competitivi". RONALDO E CR7 - "Sono due storie diverse. Ronaldo il brasiliano lo seguivo direttamente. Ronaldo è Nazario da Lima. Con Cristiano è stata un'opportunità di mercato, alla quale ho contribuito. Sono più legato al brasiliano, non fu facile rompere con il Barcellona. Lì il ragazzo fece scelte sicure e non facili. Entrambi hanno dato un grande contributo, hanno un livello enorme. Se pensiamo a quegli arrivi e poi a questi, le cose sono cambiate".



QUESTO CRISTIANO - "Forse hanno perso entrambi. Credo che in quel momento fosse però una situazione condivisa. Guardare anche questo Ronaldo che fatica...".



ALLEGRI AL REAL - "Bastava che dicesse sì e mettesse la firma, era tutto fatto. Ha detto no per una serie di motivi, ha fatto una scelta di cui non è pentito. In quel momento era una situazione definita, aspettava solo una sua decisione".