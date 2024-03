Branchini, nuove dichiarazioni: il chiarimento

"Ha un contratto e ha dimostrato il suo legame con il club. Decideranno e valuteranno loro. Di solito si cambia un allenatore quando non si è soddisfatti. Voglio vedere come potrebbero non essere soddisfatti, ma con questo assetto societario può succedere di tutto". Queste le parole di Giovanni Branchini , agente di lungo corso e consulente facente parte dell’entourage di Massimiliano. Parole che, una settimana fa, scatenarono il caos intorno al futuro del tecnico livornese allaParole, quelle di Giovanni, che sui social sono state riprese dal giornalista Maurizioche le ha interpretate come un puntare il dito contro la dirigenza dellaA questo punto, riprendendo proprio le parole di Pistocchi, la risposta su Instagram della Branchini Associati: “La Branchini associati e Giovanni Branchini si dissociano e smentiscono quanto detto da Maurizio Pistocchi, in quanto. Ognuno è libero di esprimere un proprio parere, ma non di interpretare le parole, poichè”.