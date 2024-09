Marco Branca, ex calciatore e poi dirigente dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di TV Play, dove ha rilasciato delle dichiarazioni su Thiago Motta, attuale tecnico della Juventus. Di seguito le dichiarazioni del dirigente.- "L’addio di Thiago Motta per colpa mia? Credo che sia l’esatto contrario, io gli dissi che avrei preferito parlarne a fine campionato, lui voleva il PSG e voleva quest’esperienza già a gennaio. Io non ero assolutamente d’accordo. Mi fa piacere vederlo come allenatore ad alti livelli, è molto bravo. Un grande professionista e credo si stia meritando questo upgrade da Bologna alla Juventus".