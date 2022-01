13









Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex dirigente dell'Inter e attuale procuratore Marco Branca ha parlato di mercato e di alcuni degli assistiti della sua agenzia, la First, che ha nella propria scuderia giocatori come il nuovo acquisto della Fiorentina Ikoné, il milanista Bakayoko e Alvaro Morata.

Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:



JUVE-VLAHOVIC - "Se ci riesce fa un gran colpo, ma vedo tante criticità. La Fiorentina deve trovare un sostituto e non mi pare che il Sassuolo venda subito Scamacca".



MORATA - "La strada per Barcellona non è più attuale. Ma Alvaro a Torino sta bene e in estate vedremo come finirà con l'Atletico. Io sono fiducioso per il suo futuro in bianconero. Come Benzema lavora tanto per la squadra e pure lui con CR7 faceva pochi gol".



ALVAREZ-CITY - "Pensavo andasse alla Fiorentina, se non proprio a Inter o Milan. Mi ricorda il primo Milito. Imparerà a fare la prima punta anche nel calcio europeo. È uno dei migliori attaccanti della sua età, senza dubbio".