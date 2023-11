L'allenatore della Juve Next Gen, Massimo Brambilla, ha rilasciato delle dichiarazioni ai canali ufficiali del club, dove ha parlato anche di quanto sta avvenendo in Toscana.'Penso che ci siano poche parole da dire di fronte a tragedie del genere. Siamo vicini alle famiglie delle vittime dell'alluvione che ha colpito la Toscana e a tutti coloro che hanno subito danni e disagi per il maltempo. In queste circostanze il calcio passa in secondo piano'.