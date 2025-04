Brambilla verso Juventus Next Gen-Cavese: 'Fondamentale per i Playoff, dobbiamo confermarci'

Getty Images

Le parole di Brambilla verso Juventus Next Gen-Cavese

Il tecnico dellaMassimo Brambilla ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia del match di Serie C contro la, il penultimo della regular season, che in caso di vittoria può dare la certezza aritmetica della qualificazione ai Playoff.– "Per la classifica che si è venuta a creare nel corso delle giornate, quella contro la Cavese è una gara di fondamentale importanza per noi, ma anche per loro. Dovremo interpretarla come una partita che ci potrà dare i play-off. Vincendo, infatti, saremmo aritmeticamente qualificati alla fase finale del campionato. Dovremo mettere ancora più qualità in campo, ma soprattutto dal punto di vista mentale dovremo affrontarla con la giusta determinazione perchè non sarà decisiva in quanto ce ne sarà un’altra, quella in trasferta contro il Messina, ma sarà davvero molto importante".

– "Da quando sono tornato, la crescita e la maturità che questa squadra ha messo in campo, partita dopo partita, sono tra gli aspetti più positivi di questa stagione. Ho sempre creduto nel grande valore di questa rosa: nell’ultimo periodo, quando abbiamo avuto qualche defezione, chi ha giocato ha sempre fatto bene e questa è la dimostrazione che tutto il gruppo è cresciuto e tutti hanno dato il loro apporto. Ora entriamo ancora più nel vivo del campionato e tutto quello che di buono abbiamo fatto dovrà essere confermato in queste ultime due partite di regular season. Probabilmente dovremo fare ancora meglio, a partire già dalla sfida di domani (sabato 19 aprile) in quanto i punti peseranno sempre di più".