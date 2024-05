Il tecnico dellaMassimoha parlato ai canali ufficiali del club in vista della sfida di domani contro la, valida per il terzo turno (il primo nazionale) dei Playoff di Serie C.– "Una vittoria prima di tutto meritata, abbiamo dimostrato di essere andati là con la giusta maturità e personalità. Sapevamo che dovevamo vincere per forza. Abbiamo fatto una buona partita sotto tanti aspetti, con personalità e maturità da squadra vera. Su questo siamo cresciuti tanto".– "Se analizziamo la prima di campionato, si vedeva che eravamo indietro sotto molti aspetti, per letture di giocate da fare o no ed esperienza. L’altro giorno invece la partita ha fatto vedere la crescita in maturità ed esperienza dei ragazzi. Su questo non avevamo nessun dubbio, anche quando siamo usciti da Pescara con una sconfitta abbastanza pesante".– "Valutiamo le condizioni generali di tutti, a fine partita stavano tutti abbastanza bene. Problemi non dovrebbero esserci. Poi sono ragazzi giovani e anche se giochiamo ogni tre giorni recuperano senza problemi. Dal punto di vista mentale stiamo bene e non è un problema. So che andremo forte e faremo la partita che serve".– "Nel girone nazionale si comincia con la doppia sfida con la Casertana, che avrà il vantaggio che potrà fare due pareggi. Noi dovremo fare due partite come abbiamo sempre fatto in questo campionato. Dobbiamo alzare ancora il livello. La partita di andata dovremo farla bene sotto tutti i punti di vista perchè sarà fondamentale. La Casertana ha fatto un grande campionato, è una squadra esperta e ha giocatori di qualità per la C. Sarà una partita difficile, ma siamo pronti a giocarla".