Intervenuto ai canali ufficiali della Juventus, l'allenatore della Next Gen Massimo Brambilla ha parlato anche della sfida di domani contro la Pro Patria.'Dobbiamo continuare così e far durare il più a lungo possibile questo momento, in cui abbiamo dimostrato di saper vincere meritando e in alcuni casi soffrendo. La Pro Patria? Sono forti, soprattutto quando giocano in casa casa. Noi dal canto nostro dobbiamo migliorare il nostro ruolino in trasferta in campionato'.