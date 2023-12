L'allenatore della Juve Next Gen, Massimo Brambilla, ha rilasciato delle dichiarazioni ai canali ufficiali del club alla vigilia della sfida contro la Fermana.Prima di arrivare alla sosta natalizia dovremo giocare ancora tre gare e per noi saranno fondamentali. La prima, quella contro la Fermana, ovviamente sarà la più importante perchè aprirà questo trittico di partite che ci attende dal 16 al 23 dicembre. Le sensazioni che abbiamo sono positive perchè in questa settimana di lavoro il gruppo si è allenato bene e, soprattutto, ha reagito con maturità al pareggio all’ultimo secondo contro il Pineto. Tornando alla prossima sfida, servirà la giusta determinazione per tornare a casa con punti. Determinazione che non ci è mai mancata nelle partite che abbiamo disputato fino a questo momento, ma spesso non siamo riusciti a unirla al risultato».SULLA FERMANA – 'Questa settimana di lavoro ci è servita principalmente per trasmettere fiducia e serenità al gruppo perchè saranno fondamentali in vista di partite importanti da giocare come quelle che ci attendono. Poi, come ho già detto, se andiamo ad analizzare le prestazioni viste nelle precedenti sedici partite sicuramente ora potremmo avere qualche punto in più, ma la realtà ci dice altro. Noi, però, chiaramente dobbiamo sempre essere consapevoli del nostro valore, anche quando i risultati non arrivano. Questo spirito ci servirà in vista delle prossime tre gare che ci attendono'.MATCH DECISIVI – 'Saranno tre partite difficili e importanti allo stesso modo. Chiaramente adesso la più importante per noi sarà quella contro la Fermana, ma soltanto perchè sarà la prima che giocheremo. Poi la più importante diventerà quella contro la Virtus Entella e così via. In Serie C tutte le partite sono difficili perchè o si incontrano le squadre che occupano le prime posizioni in classifica e vogliono restare in alto o si affrontano le squadre che, invece, non navigano in acque troppo tranquille e cercano in tutti i modi di invertire la rotta. Queste dinamiche si amplificano, ovviamente, quando la classifica è molto corta come quella del nostro girone. Quelle che affronteremo non saranno gare decisive, ma saranno sicuramente importanti perchè ottenendo risultati positivi la nostra stagione potrebbe svoltare'.PAROLE MANNA – 'Le parole di Giovanni Manna ci danno una spinta in più. Chiaramente un girone di andata non positivo sotto l’aspetto dei risultati non può mettere in discussione un progetto che ha radici solide come quello della Next Gen. Questo progetto, negli ultimi tre anni, ha prodotto talenti che hanno bruciato le tappe e attualmente si trovano in Prima Squadra. È chiaro che per portare avanti tutto questo diventa necessario mantenere la categoria e in questo senso i risultati contano e hanno un peso. Ne siamo consapevoli e cercheremo quanto prima di cambiare la nostra posizione in classifica. Allo stesso tempo ci teniamo a sottolineare anche che, come diversi nostri ragazzi sono saliti in Prima Squadra, lo stesso passaggio è avvenuto dalla Primavera con altri atleti. Anticipare il percorso di alcuni ragazzi, mettendoli alla prova con il calcio professionistico anche in giovanissima età, è un passaggio importante nel loro percorso di crescita e sono diversi quelli provenienti dalla nostra Under 19. L’esempio di Lorenzo (Anghelè, ndr), che da quando è salito in Next Gen ha avuto un ottimo impatto con la Serie C, è lampante in questo senso'.