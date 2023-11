L'allenatore della Juve Next Gen, Massimo Brambilla, ha rilasciato delle dichiarazioni ai canali ufficiali del club bianconero, dove ha parlato anche di quelli che saranno i prossimi impegni."Per noi la fine di novembre e il mese di dicembre sarà un periodo fondamentale. La prima partita sarà quella contro l’Arezzo, appunto, ma poi ce ne saranno tante altre e questo periodo si affronterà cercando di alternare tutta la rosa perchè sicuramente giocheremo otto gare, nove se dovessimo superare il turno in Coppa Italia Serie C, in ventotto giorni. La profondità della nostra rosa, dunque, sarà essenziale per ottenere risultati positivi. Adesso, però, conta soltanto la prima di queste e la nostra attenzione dovrà essere soltanto focalizzata su questa partita".