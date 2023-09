L'allenatore della Juve Next Gen, Massimo Brambilla, ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia della sfida contro la capolista Torres.- 'Arriva un’altra partita dopo tre giorni, dopo di questa ce ne saranno altre. Ci arriviamo bene, i risultati hanno portato fiducia ed entusiasmo, soprattutto punti fondamentali per la classifica. I ragazzi sono carichi'.– 'Quando non prendi gol aumenta la fiducia e l’autostima. Abbiam fatto la partita che avevamo in mente e abbiamo preparato. L’abbiamo gestita bene e poi l’abbiamo chiusa nel secondo tempo. Poi abbiamo rischiato poco'.– 'Ogni anno la Next Gen cambia tanti giocatori, è normale fare fatica all’inizio. Ad ogni partita ci sono stati miglioramenti, le vittorie sono una conseguenza di questo atteggiamento. Per la Next questo è un passaggio da settore giovanile a prima squadra, questo senso di appartenenza è limpido e noi lo viviamo tutti i giorni'.– 'Troviamo una squadra che ha fatto 5 vittorie su 5 e ha preso solo 2 gol. Sono solidi, vincono e non prendono gol, noi dovremo cambiare poco o niente rispetto alle ultime gara. Dovremo essere altrettanto solidi e compatti, equilibrati nelle due fasi'.