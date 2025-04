Getty Images

Massimo Brambilla ha parlato al sito della Juventus alla vigilia della gara che la Juventus Next Gen giocherà contro il Crotone:"Stiamo bene, abbiamo avuto la possibilità di staccare un po’ non giocando lo scorso fine settimana. I ragazzi poi hanno avuto la possibilità di andare ad allenarsi con la Prima Squadra, che è sempre molto bello e stimolante. Questa settimana ci siamo concentrati sulla gara di domani che abbiamo preparato bene. Abbiamo recuperato energie sia fisiche che mentali, abbiamo speso tanto nelle ultime partite, giocando con frequenza, e fatto una rincorsa importante. Questa pausa ci è servita per recuperare, abbiamo rifiatato e potuto recuperare qualche giocatore che aveva qualche acciacco fisico. Il Crotone è una squadra forte, composta da giocatori importanti per la categoria".

"Sta vivendo probabilmente il momento migliore dell'anno, perché è in serie positiva da diverse partite e penso che nel girone di ritorno sia una delle squadre che ha fatto più punti. Troviamo una squadra forte e in salute, di conseguenza servirà la nostra miglior versione se vogliamo fare bene e fare risultato"."La gara di andata è stata la prima dopo il suo ritorno alla Next Gen? La soddisfazione più grande di questi mesi è essere riusciti ad abbinare la crescita dal punto di vista delle prestazioni individuali a quella delle prestazioni collettive. Siamo quasi subito riusciti a inanellare risultati positivi, che non è assolutamente scontato in questo tipo di campionato. Questo ci ha permesso di toglierci rapidamente da situazioni di classifica complicate e poi, col passare del tempo, i ragazzi hanno acquisito sempre più fiducia, si sono liberati mentalmente da tante preoccupazioni legate alla classifica e sono emerse tutte le qualità dei nostri giovani".