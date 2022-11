L'allenatore della Juve Next Gen, Massimo Brambilla, ha rilasciato delle dichiarazioni in vista della prossima sfida di Coppa Italia Serie C.'Nella prima mezz’ora loro hanno messo grande intensità sulla pressione e noi abbiamo fatto un po’ di fatica a trovare le nostre giocate, così ci siamo abbassati per reagire e non abbiamo rischiato nulla. Quando poi siamo venuti fuori abbiamo fatto il nostro, nel secondo tempo abbiamo offerto una mezz’ora di alto livello e lì avremmo dovuto trovare il secondo gol per chiudere la partita. Nel finale poi ci siamo un po’ abbassati di nuovo, concedendo però pochissimo. Iocolano? Ragazzo serio, fa bene ai nostri ragazzi avere lui accanto per capire alcune cose, in occasione dell’assist ha offerto una gran palla a Poli. I ragazzi entrati dalla panchina sono entrati in un momento della partita particolare, hanno fatto quello che serviva. Tra qualche giorno ci aspetta la Coppa Italia Serie C, noi ci teniamo tanto, ora recuperiamo in vista della partita'.