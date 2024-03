L’allenatore della Juve Next Gen, Massimo Brambilla, ha parlato della sfida in programma contro l’Olbia nella conferenza stampa odierna.‘Penso che la partita più pericolosa sarà proprio la prossima, quella contro l’Olbia. Dovremo stare molto attenti perchè giocheremo contro un’avversaria che avrà bisogno di guadagnare punti chiave per la classifica. Dovremo approcciarla come se per noi fosse la sfida più importante da qui alla fine del campionato. Ripeto che sarà fondamentale il nostro approccio perchè ce la vedremo contro una compagine reduce da una rimonta ottenuta in pieno recupero nello scontro salvezza contro la Fermana, di conseguenza cercheranno di sfruttare questa ondata di positività. Dal punto di vista caratteriale e mentale dovremo giocare una grande gara. Giocando a pochi giorni di distanza dal match contro il Gubbio, probabilmente qualche cambio di formazione – rispetto a chi ha iniziato la scorsa partita – ci sarà. A prescindere da chi giocherà, cercherò di schierare la formazione più adatta al tipo di avversario che affronteremo’.