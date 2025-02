Next Gen, Brambilla pre Potenza: 'C'è il clima giusto, l'entusiasmo ora sia arma in più'

Getty Images

Ai canali ufficiali dei bianconeri, Massimo, parla così alla vigilia della sfida con il Potenza."Quando giochi contro squadre forti e riesci a vincere la soddisfazione non può che essere grande. Quella contro il Benevento è stata una partita in cui abbiamo speso tanto a livello fisico e a livello mentale, di conseguenza la gioia a fine gara per i tre punti ottenuti era davvero enorme. Detto questo, è stata una gara complicata sotto tanti aspetti perchè siamo stati obbligati da loro a difenderci, ma la risposta dei miei giocatori è stata ottima. Abbiamo giocato una bella partita anche sotto l'aspetto difensivo".

"L'obiettivo iniziale era quello di fare ritrovare la fiducia a questi ragazzi e quest'ultima è arrivata grazie ai risultati. A livello fisico la squadra l'ho sempre vista bene e ora, indubbiamente, il clima che si respira nello spogliatoio è molto buono. Noi abbiamo sempre focalizzato la nostra attenzione sull'allenamento e sulla crescita del gruppo. Questi calciatori sono consapevoli del fatto che per disputare partite dove si può vincere, tutto passa attraverso il lavoro. C'è il clima giusto, c'è entusiasmo e quest'ultimo bisogna alimentarlo. L'entusiasmo, per una squadra così giovane, deve essere la nostra arma in più. L'arma che può permetterci di finire questi due mesi nella maniera giusta"."Il Potenza arriva da tre sconfitte consecutive, di conseguenza avrà tantissima voglia di rivalsa. Troveremo un'avversaria arrabbiata, che vorrà invertire la tendenza. È una squadra di livello, che ha dimostrato di giocare bene. Propone calcio, di conseguenza dovremo essere bravi a controbattere ogni loro mossa e a proporre il nostro gioco come accaduto in questi mesi"."L'inserimento dei nuovi calciatori procede bene. Sono arrivati diversi ragazzi giovani che si sono subito inseriti nel nostro contesto, nella nostra realtà. In campo avranno bisogno di un po' di tempo in più prima di capire alcune dinamiche di gioco, ma stanno lavorando molto bene in quest'ottica. Siamo soddisfatti".