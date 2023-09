Le parole di Massimoa Juventus Tv:SCONFITTA DI RIMINI – "Il risultato fa passare una partita fatta bene sotto tanti aspetti come una partita fatta male. Noi che guardiamo lo abbiamo fatto presente ai ragazzi che c’è tanto di buono nella gara di Rimini. Poi chiaramente, come a Pescara, si pagano cari degli errori che dobbiamo cercare di togliere il più velocemente possibile".COME STA LA SQUADRA – "Siamo arrabbiati, è stata un’altra sconfitta che non meritavamo. Ma la accettiamo, fa parte del percorso di crescita e dobbiamo essere bravi a trasformare la rabbia in energia positiva per domani perchè ne servirà tanta contro la SPAL".COSA SI ASPETTA DOMANI – "Una gara difficile contro una squadra forte, che lo scorso anno era in B e vuole provare a vincere il campionato. Ha giocatori d’esperienza, è la gara più difficile che potevamo aspettarci. Dalla nostra noi non pensiamo tanto a quanto successo nella gara di Rimini, siamo proiettati in avanti e ragioniamo in questo modo qua. Ora siamo pronti ad affrontare una squadra forte come la SPAL".ESORDIO IN CASA – "E’ un campo che conosciamo, l’anno scorso in casa abbiamo fatto tanti punti e messo in difficoltà tante squadre. Ma per noi cambia poco, poi è vero che in trasferta si crea un clima diverso, ma noi vogliamo giocare nello stesso modo e lo dimostrano le due gare già fatte. Poi in casa possiamo essere aiutati, prima di tutto perchè siamo ad un’ora da Torino. Ma questa è una battuta, ce la giocheremo alla grande".