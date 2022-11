L'allenatore della Juve Next Gen, Massimo Brambilla, ha rilasciato delle dichiarazioni al termine della gara vinta contro la Pro Patria questo pomeriggio.'È indubbio che siamo in un buon periodo, sia di prestazioni che di risultati. Oggi ho visto una squadra matura in campo, una squadra che si è adattata a giocare una partita sporca nella prima mezz’ora e poi, piano piano, è riuscita a prendere in mano le redini del gioco. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile e che, probabilmente, per risolverla sarebbe servito un episodio e così è stato. Siamo stati bravi a sfruttare quel calcio d’angolo dove Martin ha trovato il gol e una volta in vantaggio abbiamo gestito bene il risultato andando più vicini noi al raddoppio piuttosto che la Pro Patria al pareggio. Devo fare i complimenti ai ragazzi per la gara di oggi. Ora la testa andrà ovviamente alla gara di domenica prossima all’Allianz Stadium, una partita che sarà ancora più stimolante per noi e non potrebbe essere altrimenti. Giocheremo in un palcoscenico straordinario che potrà soltanto darci motivazioni in più per fare bene e sono sicuro che la partita contro il Mantova si preparerà da sola in settimana. I ragazzi dovranno soltanto allenarsi con metodo e con tranquillità, come hanno sempre fatto, per arrivare pronti a questo appuntamento'.