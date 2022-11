Le parole di Massimoin conferenza stampa:- "Una bella giornata, per noi è stato fantastico, abbiamo apprezzato tanto la scelta della società, la gente ha risposto in maniera numerosa. Perfetta con una vittoria ma il risultato può andare in secondo piano. La giornata di oggi é storica e fantastica".- "Un giocatore che ha qualità in tutte le giocate, ha fatto bene come tanti dei suoi compagni. Lo stadium lo conosceva già. Deve crescere e migliorare ma siamo contenti di quello che sta facendo. Serio, lavora, attraverso il lavoro può ambire aa palcoscenici importanti".- "Sono passati 4 mesi da quando sono arrivato, il gruppo è migliorato, all'inizio abbiamo faticato perchè facevamo errori di gioventù, di letture sbagliate. Sono cresciuti attraverso lavoro ed esperienza, questi ragazzi maturano. Si devono adattare ad un calcio diverso, le qualità ci sono e verranno fuori. Oggi la dimostrazione di quanto questa squadra non molli mai".- "Prima volta che lo ritrovo da quando ho smesso, mi ha fatto piacere".- "Merito al Mantova che ha battuto bene, potevamo far meglio".- "Sapevamo che non era una partita normale, i ragazzi la sentivano. Abbiamo cercato di tranquillizzarli, l'abbiamo fatto anche bene anche se all'inizio eravamo contratti. Tanti piccoli errori nella gestione della palla, poi si sono sciolti"- "Gli obiettivi? Far crescere e migliorare i ragazzi, sappiamo che se noi lavoriamo in un certo modo arriveranno anche i risultati. Parlare ora di risultati è presto"- "Difficoltà per esigenze della prima squadra, ma vissute positivamente. Si allenano con giocatori di un certo tipo, l'obiettivo è che rientrino con la testa su quello che interessa a noi, fare bene con la Next Gen ma non ci sono problemi su quello tutti i ragazzi hanno la testa giusta. All'inizio bisognava creare un bel gruppo, poi bisogna lavorare dal punto di vista individuale, mettendoli in un contesto organizzato".