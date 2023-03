Le parole diin conferenza:IOCOLANO - "Non sta bene, domani farà accertamenti. Più di questo non so, ha avuto una torsione innaturale del ginocchio, vedremo domani".SOULE' E ILING - "Hanno fatto un allenamento con noi, si sono calati nel gruppo senza problemi, nascono da questa squadra e da questo gruppo, non hanno subito questa discesa dalla prima squadra, si sentono parte del gruppo, hanno fatto bene come gli altri".NELLO SPOGLIATOIO - "Normale un po' di delusione, quando giochi bene deve seguire il risultato e oggi non é stato così. La coppa Italia arriverà tra più di un mese e noi dobbiamo buttarci sul campionato. Tra un mese penseremo al campionato, una partita che possiamo ribaltare per quanto abbiamo visto".COSA NON E' PIACIUTO - "Il risultato. A mio modo di vedere nel secondo tempo chi ha provato a vincerla siamo noi, poi il Vicenza ha trovato un eurogol, fantastico, da fare i complimenti e noi sfortunati sulla traversa. Potevamo fare meglio alcune cose ma ho poco da rimproverare ai ragazzi, se la sono giocata alla pari contro una delel più forti della categoria".