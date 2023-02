Le parole di misterin conferenza:FINALE - "Una grande soddisfazione per tutti, avevamo trovato una squadra forte, nelle due partite complicato, perdendo la prima e poi cominciando sotto questa è stato complicato, si è messa sui binarsi sbagliati. Lucidi a fare quant preparato e poi premiati dai rigori".DA OGGI IN POI - "Non si chiude niente, il nostro percorso sappiamo qual è, sappiamo i miglioramenti, non dobbiamo fermarci, il nostro compito è crescere e migliorare ogni gara. Il fatto che siamo arrivati in finale è un attestato, se non sei maturo non ci arrivi in finale".HUIJSEN - "Una volta che l'abbiamo promosso abbiamo fatto le cose pensate, non é stato fatto a caso, sapevamo poteva starci. Deve migliorare tanto ma ha la testa giusta"FINALI - "Sono partite diverse, questa è una soddisfazione grande. Tutte partite fatte fuori casa, era la prima in casa. Conoscevamo il campo, merito ai ragazzi che hanno pensato a giocare"QUALITA' - "L'avevamo preparata così con le uscite, sapevamo pressavano alti loro e i ragazzi sono stati bravi a riconoscere la parte dove uscire, abbiamo sbagliato qualche passaggio ma la partita l'avevano in testa".LA MIGLIORE PRESTAZIONE - "Sotto alcuni aspetti si può dire, non è facile quando hai solo un risultato, non è facile fare partite così ed essere lucidi nella gestione della palla, abbiamo fatto anche altre gare buone. Forse oggi la migliore perché avevamo l'obbligo di vincere".FINALE- "Da vedere sulle due partite, la forza dei ragazzi è anche di giocare liberi".OVER - "Poli e Iocolano due ragazzi eccezionali, soprattutto per come si muovono nel gruppo. Non portano solo esperienza in campo ma anche negli spogliatoi, far capire la strada giusta e quello che devono imparare e su questo sono perfetti".CRESPI - "Un ragazzo serio, si è ambientato bene, con tutti i giovani è facile inserirsi"STAGIONE - "Alti e bassi all'andata, è normale. Tante partite dipendevano dalla gestione dei ragazzi con la prima squadra. Ho sempre visto un bel clima, si è creato il clima giusto, i ragazzi lavorano bene, c'era solo da aspettare e lavorare. Adesso dobbiamo continuare".