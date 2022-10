Le parole dia Juventus Tv:- "Sono passati tre mesi dal mio arrivo qua a Vinovo, abbiamo creato un buon gruppo di lavoro, il rapporto con i ragazzi ha creato un bell'ambiente. Lavoriamo bene, abbiamo gettato le basi per far bene. Un gruppo serio, abbiamo seminato tanto fin qua, ci aspettiamo di raccogliere, abbiamo bisogno di un po' di tempo".- "Abbiamo raccolto meno di quanto meritavamo, per errori di inesperienza e per merito degli avversari, è un campionato difficile. Nell'andamento generale qualcosa ci manca. Andiamo per la nostra strada, infodniamo sicurezza nei ragazzi, attraverso voglia e coraggio arriveranno anche i risultati".- "A detta di tutti tante squadre forti, competitive rispetto all'anno scorso. Un campionato tosto dove ogni partita viene decisa dal dettaglio, equilibrata. Un campionato da giocarci, ce la possiamo giocare con le prime e con tutte. Contiamo di fare meglio".- "Una squadra che ha cambiato tanto all'inizio, adesso ha cambiato allenatore. Squadra esperta, sulla carta hanno una posizione che non si aspettavano. Noi dobbiamo pensare a noi, a fare la nostra gara, a essere più precisi in finalizzazione".- "Ieri sera ha esordito, siamo tutti contenti, tutto il settore giovanile fino a noi deve essere contento quando un ragazzo esordisce. Prime partite bene con noi, di alto livello, dal momento in cui la 1 squadra ha avuto bisogno si è aggregato a loro. L'esordio è la ciliegina sulla torta, lui è un ragazzo serio non si deve fermare e lavorare ma sono cose che sa e non c'è bisogno di dirglielo. Il fatto che abbia esordito è un segnale per tutto l'ambiente, l'anno scorso altri ragazzi hanno fatto il loro percorso. Normale che la 1 squadra attinga da noi, la Serie C è un campionato tosto che a loro serve".